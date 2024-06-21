Son dakika: Fenerbahçe sezonun ilk transferlerini duyurdu!

Sezon başında futbol dünyasının efsane isimleri arasında yer alan Jose Mourinho ile teknik direktörlükte anlaşan Fenerbahçe'den sezonun ilk transfer açıklaması geldi.

Sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre, takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile 2 yıllığına sözleşme uzatılırken Fatih Karagümrük'te forma giyen Sol Bek oyuncusu Levent Mercan ile de 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:

* Futbol A Takımımızın yeni sezon hazırlıkları Teknik Direktörümüz Jose Mourinho önderliğinde başlamıştır.

* Bu doğrultuda; Takımımızın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile sözleşme yenilenmiştir.

* 2 yıl daha Çubuklu formamızı terletecek Mert Hakan Yandaş’a parçası olduğu Fenerbahçemiz ile başarılar dileriz.

* Kulübümüz yine yeni sezon planlaması kapsamında; geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan ile de 3 yıllık anlaşmaya varmıştır.

* Levent Mercan’a Fenerbahçe’mize hoş geldin diyor; Sarı Lacivert renklerimizle başarılar diliyoruz.