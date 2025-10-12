Son dakika: Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadro dışı mı bırakıldı, neden kadro dışı bırakıldı?

Son dakika: Fenerbahçe'de 2 isim kadro dışı bırakıldı
Son dakika gelişmesi... Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı. İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun, kadro dışı bırakıldı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de, futbol A takımı oyuncuları İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadro dışı bırakıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyuna duyurulur." ifadelerine yer verildi.
Kararla ilgili detaylı bilgilendirme yapılmazken, iki futbolcunun kadro dışı bırakılma nedeni hakkında açıklama yapılmadı.