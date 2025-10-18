Son dakika... Fenerbahçe'nin borcu açıklandı

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı.

Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantıya, kulüp başkanı Sadettin Saran, eski başkanlar Ali Koç ve Aziz Yıldırım, yönetim kurulu üyeleri ve yüksek divan kurulu üyeleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından toplantının açılış konuşmasını yapan yüksek divan kurulu başkanı Şekip Mosturoğlu, sarı-lacivertli kulübün yaşayan 4 başkanından 3'ünün salonda bulunduğunu belirterek tarihi bir an yaşandığını vurguladı.

Gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda başkan seçilen Sadettin Saran ve ekibini tebrik eden Mosturoğlu, "Sayın Sadettin Saran, kulübümüzün 38. başkanı oldu. Kendisini ve yönetim kurulunu tebrik ediyor, madalyaların ve kupaların kazanılacağı başarılı bir dönem diliyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin toplam borcu 395 milyon Euro olarak açıklandı.

Ayrıntılar gelecek...