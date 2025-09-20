Son dakika... Filenin Efeleri tarihinde ilk kez çeyrek finalde!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası'nda Hollanda ile mücadele etti. Maçı 3-1 kazanan Türkiye, tarihinde ilk kez adını çeyrek final yazdırdı.

Filenin Efeleri, ilk seti 29-27 kaybetti. İkinci seti 25-16 kazanan ay-yıldızlılar, üçüncü sette de 25-16 ile öne geçti. Dördüncü sette 25-19'lık skorla rakibini mağlup eden Filenin Efeleri, Hollanda'yı devirerek çeyrek finale yükseldi.