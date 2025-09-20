Son dakika... Filenin Efeleri tarihinde ilk kez çeyrek finalde!
Son dakika... 2025 Dünya Şampiyonası'nda Filenin Efeleri, son 16 turunda Hollanda ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi kazanan Türkiye, tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası'nda Hollanda ile mücadele etti. Maçı 3-1 kazanan Türkiye, tarihinde ilk kez adını çeyrek final yazdırdı.
Filenin Efeleri, ilk seti 29-27 kaybetti. İkinci seti 25-16 kazanan ay-yıldızlılar, üçüncü sette de 25-16 ile öne geçti. Dördüncü sette 25-19'lık skorla rakibini mağlup eden Filenin Efeleri, Hollanda'yı devirerek çeyrek finale yükseldi.
Kaynak: HABER MERKEZİ