Son dakika: Filenin Sultanları çeyrek finalde!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda Slovenya'yı 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi ve bu turda ABD ile eşleşti.

Mücadelenin ilk dakikalarında denge hakim olurken setin başları 5-5 eşitlikle geçildi. Eşitliğin ardından blokta etkinliği artıran Slovenya, setin ortalarına doğru 3 sayı (7-10) fark yakaladı. 4 sayılık seri yakalayarak 11-10 öne geçen milliler, setin sonuna doğru bu avantajını (17-14) artırdı. 20'li sayılara gelindiğinde eşitliği (22-22) yakalayan Slovenya, (24-25) set sayısını da gördü. İki kez set sayısını çeviren milli takım, ilk seti 30-28 önde bitirdi.

İkinci sete iyi başlayan milli takım, setin başlarında 4 sayı (5-1) fark yakaladı. Setin ortasında farkı 7'ye (14-7) yükselten milliler, İlkin Aydın, Eda Erdem, Melissa Vargas'la bulduğu sayılarla farkı iyice (20-11) artırdı. Etkili oyununu sürdüren Türkiye, ikinci seti 25-13 önde tamamladı.

Üçüncü sete etkili başlayan Slovenya, setin başlarında farkı 3 sayıya (3-6) çıkardı. Gizem Örge ile defanstaki etkinliğini artıran milliler, Melissa Vargas, Hande Baladın ve Zehra Güneş'le bulduğu sayılarla 13-13'te eşitliği yakaladı. Bu sayıların ardından iyice rahatlayan milli takım, setin ortalarını 3 sayı (16-13) önde geçti. Setin sonlarını daha etkili oynayan Slovenya eşitliği (24-24) yakalasa da daha az hata yapan A Milli Kadın Voleybol Takımı, üçüncü seti 29-27, mücadeleyi de 3-0 kazandı.

Çeyrek finale yükselme başarısı gösteren ay-yıldızlılar, bu turda ABD ile eşleşti.

Mücadele, 4 Eylül Perşembe günü oynanacak.

Melissa Vargas 20 sayı buldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Melissa Vargas, 20 sayıyla maçın en skoreri oldu. Vargas'ı, 17 sayıyla kaptan Eda Erdem Dündar takip etti.

Slovenya'da ise Sillah ve Zatkovic 15'er sayı buldu.

Milli takım, Dünya Şampiyonası'nda yine set vermeden galip geldi

Milli takım, Slovenya'yı 3-0 yenerek organizasyondaki "set vermeme" başarısını sürdürdü.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, E Grubu'nda oynadığı İspanya, Bulgaristan ve Kanada maçlarını set vermeden kazanmayı başarmıştı.

Dünya Şampiyonası'na katıldığı 2006'dan bu yana hiçbir organizasyonda grupları yenilgisiz tamamlayamayan milliler, 2025 Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda bu şanssızlığını da kırmıştı.