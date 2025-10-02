Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Süper Lig’de heyecanla beklenen Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 5 Ekim Cumartesi günü oynanacak dev maçta düdüğü Yasin Kol’un çalacağını açıkladı.
Süper Lig’de haftanın en kritik karşılaşması olan Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 5 Ekim Cumartesi günü oynanacak derbide düdüğü Yasin Kol’un çalacağını duyurdu.
Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta oynanacak dev derbi saat 20.00’de başlayacak.
Kaynak: HABER MERKEZİ