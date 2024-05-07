SON DAKİKA: Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için son dakika kararı
SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray-Fenerbahçe arasında 18 Mayıs Pazar günü Rams Park'ta oynanacak derbiye 2 bin 400 Fenerbahçe taraftarı alınmasına karar verildi.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışında belirleyici olacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili kritik bir karar alındı.
İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu, 19 Mayıs'ta Rams Park'ta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçına 2 bin 400 sarı-lacivertli taraftarın alınmasına karar verdi.
Süper Lig'de Galatasaray 96 puanla zirvede yer alırken, Fenerbahçe 90 puanla ikinci sırada bulunuyor.
Fenerbahçe dün Tümosan Konyaspor'la berabere kalarak, şampiyonluk yarışında ağır darbe aldı.
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında sezonun ilk yarısında Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynana maç golsüz beraberlikle sonuçlandı.