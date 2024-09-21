SON DAKİKA: Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1'le geçti

Süper Lig'in altıncı hafta maçında Fenerbahçe ile Galatasaray bugün Kadıköy'de karşılaştı.

Fenerbahçe maça Livakovic, Mert Müldür, Djiku, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin ve Dzeko'dan oluşan ilk 11'le çıktı.

Galatasaray'ın ilk 11'i Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Yunus Akgün ve Osimhen'den oluştu. Icardi maça yedek başladı.

Tribünler tamamen doldu

Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray derbisinde tribünleri tamamen doldurdu. Maçtan saatler önce stat ve civarında toplanan taraftarlar, beste ve marşlarla coşku yaşadı.

Taraftarlar, müsabaka öncesinde de oyuncuları tek tek tribünlere çağırarak sevgi gösterilerinde bulundu. Bu arada Fenerbahçeli taraftarlar, karşılaşma öncesinde koreografi gerçekleştirdi.

Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı

Tempolu başlayan mücadelede Galatasaray, 20'nci dakikada Torreira'yla öne geçti. Sarı kırmızılar 28'inci dakikada D. Mertens'le 2-0 öne geçti. İlk yarı konuk takımın üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda 59'uncu dakikada G. Sara takımını 3-0 öne geçirdi. Fenerbahçe ilk golünü Dzeko'yla 63'üncü dakikada buldu. Maç 3-1 sona erdi.

32 maçlık seri bitti

Fenerbahçe 32 maç sonra ligde ilk mağlubiyetini aldı. Sarı lacivertli takım, en son Trabzonspor'a kaybetmişti.

16 maç sonra evinde 3 gol yedi

Fenerbahçe, ligde iç sahada 16 maç sonra kalesinde 3 gol gördü. Son olarak geçen sezon Trabzonspor'a sahasında 3-2 yenilen sarı-lacivertliler, 16 maç sonra Galatasaray karşısında kalesinde 3 gole engel olamadı.

İlk kez mağlup oldu

Sezona etkili bir başlangıç yapan ve oynadığı 5 maçın 4'ünü kalesini gole kapatarak kazanan sarı-lacivertliler, tek puan kaybını deplasmanda 2-0 öne geçtiği Göztepe müsabakasında yaşamıştı.

Fenerbahçe, geride kalan 5 maçta hiç yenik duruma düşmezken, Galatasaray karşısında ilk defa skorda geride kaldı. Öte yandan sarı-lacivertliler, bu sezon evinde ligde ilk kez gol yedi.

Amrabat, ilk kez taraftarının önünde

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Sofyan Amrabat, ilk kez sarı-lacivertli taraftarların önüne çıktı. Takımıyla ilk maçına geçen hafta Kasımpaşa karşısında çıkan Faslı orta saha oyuncusu, derbide 46. dakikada İsmail Yüksek'in yerine oyuna girdi.

İlk yarıdan kritik anlar...

10. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Fred'in pasında soldan ceza sahasına giren Dzeko, atağa katılan Szymanski'yi gördü. Bu futbolcunun penaltı noktası üzerinden gelişine sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

20. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Kaan Ayhan, ceza sahasına hareketlenen Yunus Akgün'e pasını verdi. Bu futbolcu da kale sahası önüne hareketlenen Sara'ya pasını aktardı. Sara'nın yakın mesafeden şutunda, kaleci Livakovic topu kornere gönderdi.

Aynı dakikada Galatasaray öne geçti. Fenerbahçe ceza sahasına gönderilen ortada önce Djiku, ardından İsmail Yüksek'in kafayla uzaklaştırmak istediği top, ceza sahası önündeki Torreira'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun gelişine şutunda yan direkten dönen top, kaleci Livakovic'in sırtına çarparak ağlara gitti: 0-1.

22. dakikada Fenerbahçe, önemli bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Dzeko'nun pasında meşin yuvarlağı kontrol eden Szymanski, savunmanın arkasına hareketlenen Oosterwolde'yi topla buluşturdu. Bu futbolcu, karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, kaleci Muslera gole izin vermedi.

28. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Yunus Akgün, kale sahası önündeki Osimhen'e doğru ortasını yaptı. Bu futbolcunun göğsüyle indirdiği meşin yuvarlağa hareketlenen Mertens, kale sahası içinden aşırtma bir vuruşla ağları havalandırdı: 0-2.

33. dakikada Galatasaray yarı alanında kazanılan serbest vuruşta Fred, Saint-Maximin'e pasını aktardı. Bu futbolcu, rakibinden sıyrılıp uzaktan sert vurdu. Kaleci Muslera, topu iki hamlede kontrol etti.

İkinci yarıda neler oldu?

57. dakikada Galatasaray, kontratakla etkili geldi. Mert Müldür'ün ayağının altından kaçırdığı topu kapan Yunus Akgün, rakip ceza sahası önüne gelip sağdan atağa katılan Osimhen'e pasını aktardı. Bu futbolcunun yerden şutunda, kaleci Livakovic topu kontrol etti.

59. dakikada Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Sağ kanatta topla buluşan Sara, rakibinden sıyrılıp Torreira ile verkaç yaparak çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcu, uzak köşeye plase bir vuruşla fileleri havalandırdı: 0-3.

61. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Ceza sahası içinde topla buluşan Fred, son çizgiye inerken Abdülkerim Bardakcı'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi. 63'üncü dakikada penaltıda topun başına geçen Dzeko, yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-3.

78. dakikada kendi yarı sahasından kaptığı topla rakip ceza alanı önüne gelen Yunus Akgün, Osimhen'le yaptığı verkaçın ardından soldan ceza sahasına girip şutunu çekti. Kaleci Livakovic, gole izin vermedi. Dönen topu Osimhen tamamladı, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

88. dakikada sol kanatta topla buluşan İrfan Can Kahveci, ceza sahası içinde müsait pozisyondaki En-Nesyri'ye doğru ortasını yaptı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda, top az farkla üstten dışarı gitti.

90+4. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sağdan ortasında İrfan Can Kahveci, topu kale sahasına hareketlenen En-Nesyri'ye indirdi. Bu futbolcunun vuruşunda, kaleci Muslera'dan dönen top yine En-Nesyri'de kaldı. Faslı oyuncunun yakın mesafeden şutunda, kale çizgisi önündeki Nelsson gole izin vermedi.