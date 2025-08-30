Son dakika: Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi fikstürü açıklandı: İşte tüm maçlar ve tarihler

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ın fikstürü belli oldu. Sarı-kırmızılı temsilcimiz, gruptaki ilk maçına 18 Eylül Perşembe günü Frankfurt deplasmanında çıkacak.

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü şöyle:

* 18 Eylül Perşembe: Frankfurt (D)

* 30 Eylül Salı: Liverpool

* 22 Ekim Çarşamba: Bodo/Glimt

* 5 Kasım Çarşamba: Ajax (D)

* 25 Kasım Salı: Union SG

* 9 Aralık Salı: Monaco (D)

* 21 Ocak Çarşamba: Atletico

* 28 Ocak Çarşamba: Manchester City (D)

Devlerle aynı grupta

Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde birbirinden zorlu rakiplerle mücadele edecek. Liverpool, Ajax, Atletico Madrid ve Manchester City gibi Avrupa’nın önde gelen kulüpleriyle aynı grupta yer alan temsilcimiz, taraftarlarına heyecan dolu bir Avrupa serüveni yaşatacak.