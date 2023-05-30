Son dakika haberi...Süper Lig'de 2022-2023 sezonu şampiyonu Galatasaray

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen Galatasaray, sezonu şampiyon tamamlamayı garantiledi.

Bitime 1 maç kala Ankaragücü deplasmanına çıkan Galatasaray, başkentte hata yapmadı ve 23. şampiyonluğunu ilan etti.

Futbolcuyken 7 lig şampiyonluğu kazandığı Galatasaray’da teknik direktör olarak ilk kez bu sevinci yaşayan Okan Buruk ise kulüp tarihine geçti.

Hem futbolcu, hem teknik direktör unvanıyla kupayı kaldıran Buruk, Hamza Hamzaoğlu’ndan sonra bunu başaran ilk Galatasaraylı oldu.