Son dakika: TFF'den bahis operasyonu mesajı! 'Bazı kulüpler zarar görecek'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, futbolda yürütülen bahis soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hacıosmanoğlu, sürecin kapsamının genişlediğini ve soruşturmanın Türk futbolunda önemli bir temizlenme dönemi başlatacağını söyledi.

"Futbolda deprem var"

Açıklamasında, "Futbolda deprem var. Bu işten bazı kulüpler zarar görecek" diyen Hacıosmanoğlu, soruşturma kapsamında federasyona ulaşan bilgilerin devlet kurumlarından geldiğini belirtti. "1-2 sene sıkıntı çekeriz ama yarınlar güzel olacak" ifadelerini kullanan Hacıosmanoğlu, bazı kesimlerin soruşturmayı farklı yönlere çekmeye çalıştığını dile getirdi.

Soruşturmanın genişlediğini aktaran Hacıosmanoğlu, hakemlerle başlayan incelemelerin futbolcularla devam ettiğini belirterek, "Bu hafta istediğimiz veriler bakanlıktan gelecek, teknik direktör, tercüman, temsilciler, gözlemcilere ilişkin veriler geliyor. Bu incelemeden sonra kendimizi temizlemiş olacağız. İnşallah kulüplerimiz de kendi önlerini de temizler" dedi.