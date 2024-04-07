Son dakika... TFF'den seçimli genel kurul kararı
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 18 Temmuz'daki mali genel kurulu, seçimli genel kurul olarak yapma kararı aldıklarını açıkladı.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Adıyaman'a ziyaretindeki açıklamasında 18 Temmuz'daki mali genel kurulu, seçimli genel kurul olarak yapma kararı aldıklarını söyledi.
TFF'de 2022 yılında başkanlık koltuğuna oturan Büyükekşi, "Biliyorsunuz Temmuz ayında Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminde 2 yılımızı geride bırakmış olacağız. Yönetim kurulumuzda aldığımız karar ile 18 Temmuz'da yapacağımız mali genel kurulumuzu, seçimli genel kurul olarak yapmaya karar verdik. 18 Temmuz'da yapacağımız seçimli genel kurulumuz, Türk futboluna hayırlı uğurlu olsun." dedi.