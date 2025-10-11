Bulgaristan-Türkiye maçı kaç kaç bitti? Türkiye Bulgaristan'ı kaç kaç yendi? Bulgaristan-Türkiye maçında golleri kim attı?

Son dakika: Türkiye'den tarihi galibiyet
Son dakika haberine göre A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Bulgaristan ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı 6-1'lik üstünlükle tamamladı. Skorla birlikte Türkiye Bulgaristan karşısındaki en farklı galibiyetini aldı.
A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 3. maçında deplasmanda Bulgaristan’ı 6-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada sol kanattan Zeki’nin pasında ceza sahası sağ çaprazdan Orkun’un şutunda top üst direğe çarparak dışarı çıktı.
11. dakikada Hakan’ın pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Arda’nın şutunda top ağlara gitti. 0-1
13. dakikada sağ kanattan Kiril Despodov’un ortasında ceza sahası içinde Radoslav Kirilov’un şutunda Zeki’ye de çarpan top filelerle buluştu. 1-1
28. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Kirilov’un Zeki’yi çalımlayıp yaptığı vuruşta top az farkla dışarı çıktı.
35. dakikada sol kanattan ceza sahasına sokulan Hakan’ın sert ortasında Kraev’in ters vuruşunda top kornere gitti.
41. dakikada Arda’nın kullandığı köşe atışında ceza sahası dışında topla buluşan Hakan’ın sert şutunda kaleci Mitov meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.
44. dakikada kaleyi hafif çaprazdan gören bir noktadan Arda’nın kullandığı serbest vuruşta top baraja çarparak kornere gitti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Hakan’ın savunmanın arkasına attığı uzun pasta Popov’un ters vuruşunda top ağlara gitti. 1-2
51. dakikada ceza sahası içinde Arda’nın pasında Kenan’ın vuruşunda top
filelerle buluştu. 1-3
56. dakikada orta sahadan Hakan’ın uzun pasında sol kanatta topla buluşan Kenan çalımlarla ceza sahasına girerek plase bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-4
65. dakikada sağ kanattan Arda’nın kullandığı köşe atışında ön direkte Zeki Çelik kafayla topu filelere yolladı. 1-5
90+3. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Oğuz’un pasında arka direkte İrfan Can Kahveci meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-6