Son şampiyon topbaşı yapıyor
Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları için yarın İstanbul'da toplanacak.
Spor Toto Süper Lig'de geride kalan sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına yarın başlayacak.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya gelecek sarı-kırmızılı ekip, İstanbul'daki çalışmaların ardından yurt dışı kampının ilk etabı için İsviçre'nin Zürih kentine gidecek. Galatasaray, ilk kampta bir hazırlık maçı oynayacak.
Sarı-kırmızılıların İsviçre'de hangi takımla hazırlık maçı yapacağı ve ikinci kamp programı daha sonra belli olacak.
Galatasaray'da, 1-12 Temmuz'da gerçekleştirilecek İsviçre kampının tarihinde değişiklik olabileceği öğrenildi.
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezonda ilk resmi maçını 5 Ağustos'ta Konya'da oynanacak TFF Süper Kupa müsabakasında Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Akhisarspor ile yapacak. Ligde yeni sezon 10 Ağustos'ta başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan gruplarda mücadele edecek sarı-kırmızılı ekip, ilk karşılaşmasına 18 veya 19 Eylül'de çıkacak.
Kaynak: AA