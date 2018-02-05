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Spor Toto Süper Lig'de haftanın görünümü

Spor Toto Süper Lig'de 20. haftanın son maçında Trabzonspor ile Göztepe golsüz berabere kaldı. Medipol Başakşehir, haftayı lider tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'de haftanın görünümü
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Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta mücadelesi tek maçla tamamlanırken, Medipol Başakşehir, bu haftayı da liderlikle tamamladı. 

Haftanın son maçında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Göztepe ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla iki takımın da puanı 32'ye yükseldi.  

Medipol Başakşehir'in lider olarak tamamladığı ligin 20. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 21. haftanın programı şöyle: 

Sonuçlar

Bursaspor-Beşiktaş: 2-2

Kardemir Karabükspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-0

Antalyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 3-1

Fenerbahçe-Gençlerbirliği: 2-2

Osmanlıspor-Kayserispor: 0-1

Kasımpaşa-Teleset Mobilya Akhisarspor: 2-0

Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir: 1-1

Demir Grup Sivasspor-Galatasaray: 2-1

Trabzonspor-Göztepe: 0-0

Puan durumu 

21. hafta

9 Şubat Cuma:

20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa

10 Şubat Cumartesi:

13.30 Göztepe-Osmanlıspor

16.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor

19.00 Beşiktaş-Kardemir Karabükspor

11 Şubat Pazar:

13.30 Teleset Mobilya Akhisarspor-Bursaspor

13.30 Kayserispor-Demir Grup Sivasspor

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Atiker Konyaspor

19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe

12 Şubat Pazartesi:

20.00 Galatasaray-Antalyaspor

Kaynak: AA

Son dakika Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş süper lig Başakşehir

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