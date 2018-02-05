Spor Toto Süper Lig'de haftanın görünümü
Spor Toto Süper Lig'de 20. haftanın son maçında Trabzonspor ile Göztepe golsüz berabere kaldı. Medipol Başakşehir, haftayı lider tamamladı.
Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta mücadelesi tek maçla tamamlanırken, Medipol Başakşehir, bu haftayı da liderlikle tamamladı.
Haftanın son maçında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Göztepe ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla iki takımın da puanı 32'ye yükseldi.
Medipol Başakşehir'in lider olarak tamamladığı ligin 20. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 21. haftanın programı şöyle:
Sonuçlar
Bursaspor-Beşiktaş: 2-2
Kardemir Karabükspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-0
Antalyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 3-1
Fenerbahçe-Gençlerbirliği: 2-2
Osmanlıspor-Kayserispor: 0-1
Kasımpaşa-Teleset Mobilya Akhisarspor: 2-0
Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir: 1-1
Demir Grup Sivasspor-Galatasaray: 2-1
Trabzonspor-Göztepe: 0-0
Puan durumu
21. hafta
9 Şubat Cuma:
20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa
10 Şubat Cumartesi:
13.30 Göztepe-Osmanlıspor
16.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor
19.00 Beşiktaş-Kardemir Karabükspor
11 Şubat Pazar:
13.30 Teleset Mobilya Akhisarspor-Bursaspor
13.30 Kayserispor-Demir Grup Sivasspor
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Atiker Konyaspor
19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe
12 Şubat Pazartesi:
20.00 Galatasaray-Antalyaspor
Kaynak: AA