Super Bowl’da bahis rekoru bekleniyor: 16 milyar $

Devre arasında Rihanna’nın sahne alacağı final maçında bahis rekoru kırılması bekleniyor. İngiliz Financial Times gazetesine göre, pazar gecesi tam 16 milyar dolarlık Super Bowl bahsi oynanacak. Geçen yıl 7.6 milyar dolar bahis oynanmıştı.

ABD’li yetkililer bu sene rakamın iki katına çıkmasını bekliyor. Rakamın büyüklüğünü daha iyi anlamak için Türkiye’deki bahis rakamlarını araştırdık.

DÜNYA’nın ulaştığı rakamlara göre, Türkiye’de legal bahsin geçen yılki cirosu 150 milyar TL’ye (7.97 milyar $) ulaştı

Türkiye’de bahislerde günlük rekor da İtalya’da Atalanta’nın Salernitana’yı 8-2 yendiği 15 Ocak 2023’te kırıldı. O gün, diğer maçlarda da tüm bahis ihtimallerine paralar yatırıldı ve 1.3 milyar TL ciroya ulaşıldı. Özet: Türkiye’deki legal bahsin iki yıllık cirosu, pazar gecesi, Super Bowl’da, bir gecede, oynanacak. Peki Türkiye’de Amerikan futboluna ilgi var mı?

Bu soruyu da Uludağ Timsahlar Gençlik ve Spor Kulübü Takım Koçu Batur Çavdar’a sorduk. İşte cevabı: “Türkiye’de 4 erkek, 1 kadın Amerikan futbolu ligi var. 2 erkek ve tek kadın ligi, Üniversiteler Spor Ligi Federasyonu’na bağlı."

“Diğer 2 erkek ligi de Türkiye Ragbi Federasyonu’na bağlı. Bunlar, 8 takımın oynadığı Pro1. Futboldaki Süper Ligi gibi… Pro2’de de aralarında bizim de olduğumuz 14 takım yer alıyor.”

“Erkeklerde toplam 50 takım bulunuyor. Her bir takımda ortalama 35 oyuncu olsa, bin 500 civarı lisanslı oyuncu var demektir. Türkiye liglerini de yaklaşık 50 bin kişi takip ediyor. Türk NFL izleyici sayısı çok daha fazladır, ancak bilmek zor.”