Süper Kupa'nın hakemi açıklandı
Son dakika...Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa karşılaşmasını Volkan Bayarslan'ın yöneteceğini açıkladı.
Haber Merkezi
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Son dakika gelişmesi... Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçında görev alacak hakemleri duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamada 7 Nisan Pazar günü oynanacak maçı Volkan Bayarslan'ın yöneteceği belirtildi.
Açıklamada, Bayarslan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacağı kaydedildi. Mücadelede dördüncü hakem olarak Burak Şeker görev alacak.