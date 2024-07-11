SÜPER LİG 2024-25 SEZONU FİKSTÜRÜ: Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş... Derbi tarihleri belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu fikstür çekimleri gerçekleşti. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.00'te başladı. Peki derbiler ne zaman oynanacak? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor derbileri kaçıncı haftalarda gerçekleşecek? İşte Süper Lig 2024-25 fikstürü ve derbi haftaları şöyle:

Süper Lig'de derbiler; 5, 6, 10, 11, 15 ve 16. haftalarda oynanacak.

* 5. hafta: Trabzonspor - Beşiktaş

* 6. hafta: Fenerbahçe - Galatasaray

* 10. hafta: Galatasaray - Beşiktaş

* 11. hafta: Trabzonspor - Fenerbahçe

* 15. hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe

* 16. hafta: Galatasaray - Trabzonspor

Trendyol Süper Lig'de ilk hafta müsabakaları şu şekilde:

* Sivasspor - Trabzonspor

* Fenerbahçe - Adana Demirspor

* Çaykur Rizespor - Rams Başakşehir

* Kasımpaşa - Konyaspor

* Galatasaray - Atakaş Hatayspor

* Corendon Alanyaspor - Eyüpspor

* Antalyaspor - Göztepe

* Samsunpor - Beşiktaş

* Sipay Bodrum FK - Gaziantep FK