Süper Lig ne zaman bitiyor? 2025-2026 sezonu hangi tarihte bitecek?

Süper Lig'in 30. haftası... Bu hafta maçların tamamlanmasının ardından 4 hafta kalacak. Şampiyon kesinleşmezken maçların ne zaman biteceği merak ediliyor. Sıkça gelen soru "Süper Lig ne zaman bitiyor" oluyor.

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) belirlediği takvime göre 17 Mayıs 2026 Pazar günü oynanacak 34. hafta maçlarıyla sona erecek.

Süper Lig'in son haftasında şampiyonluğun güçlü adaylarının maç programı şöyle:

Kasımpaşa - Galatasaray

Fenerbahçe - Eyüpspor

Trabzonspor - Gençlerbirliği