Süper Lig ne zaman bitiyor? 2025-2026 sezonu hangi tarihte bitecek?
Süper Lig'de artık son haftalara girildi. Zirvede fırtınalar esiyor. Galatasaray ve Fenerbahçe şampiyonluğun en güçlü favorileri olurken futbolseverler ligin bitiş tarihini araştırıyor.
Süper Lig'in 30. haftası... Bu hafta maçların tamamlanmasının ardından 4 hafta kalacak. Şampiyon kesinleşmezken maçların ne zaman biteceği merak ediliyor. Sıkça gelen soru "Süper Lig ne zaman bitiyor" oluyor.
Süper Lig ne zaman bitiyor?
Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) belirlediği takvime göre 17 Mayıs 2026 Pazar günü oynanacak 34. hafta maçlarıyla sona erecek.
Süper Lig'in son haftasında şampiyonluğun güçlü adaylarının maç programı şöyle:
Kasımpaşa - Galatasaray
Fenerbahçe - Eyüpspor
Trabzonspor - Gençlerbirliği