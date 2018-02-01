Süper Lig ve TFF 1. Lig'in ismi değişti
Süper Lig ve TFF 1. Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran Digiturk'ün, Spor Toto ile isim sponsorluğu konusunda anlaşmaya vardığı açıklandı.
Süper Lig ve TFF 1. Lig'in isim sponsoru Spor Toto oldu.
Yapılan yazılı açıklamada, Süper Lig ve TFF 1. Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran Digiturk'ün, Spor Toto ile isim sponsorluğu konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi.
Anlaşmanın, bu sezonun kalan bölümü ve 2018-2019'un tamamını kapsadığı ifade edildi.
Kaynak: AA