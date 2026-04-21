Süper Lig'de 12 kulüp PFDK'ye sevk edildi

TFF'den yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe, Galatasaray ve Göztepe dörder, Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile Kocaelispor üçer, Gaziantep FK, Hesap.com Antalyaspor, TÜMOSAN Konyaspor, Natura Dünyası Gençlerbirliği ve Samsunspor ikişer, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük tek ihlalden dolayı disipline verildi.

Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk'ü futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları gerekçesiyle PFDK'ye gönderdi.

Trendyol 1. Lig'den ise Atakaş Hatayspor, Özbeyli Bandırmaspor, Arca Çorum FK, Eminevim Ümraniyespor ve İmaj Altyapı Vanspor FK'nin yanı sıra Amed Sportif Faaliyetler futbolcusu Murat Uçar, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü futbolcusu İbrahim Akdağ ve Sipay Bodrum FK antrenörü Ali Gürsel disipline sevk edildi.