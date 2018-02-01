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Süper Lig'de 20. hafta karşılaşmaları

Süper Lig'de 20. haftanın ilk maçında Bursaspor ile Beşiktaş yarın karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de 20. hafta karşılaşmaları
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Futbolda Süper Lig'in 20. haftası yarın yapılacak Bursaspor-Beşiktaş müsabakası ile başlayacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki maçın başlangıç saati 20.00.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 20. haftanın maç programı şöyle:

Yarın: 

20.00 Bursaspor-Beşiktaş (Bursa Büyükşehir Belediye)

3 Şubat Cumartesi:

13.30 Kardemir Karabükspor-Aytemiz Alanyaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
16.00 Antalyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Antalya)
19.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği (Ülker)

4 Şubat Pazar:

13.30 Osmanlıspor-Kayserispor (Osmanlı)
13.30 Kasımpaşa-Teleset Mobilya Akhisarspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir (Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray (Yeni 4 Eylül)

5 Şubat Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Göztepe (Medical Park

Kaynak: AA

maç Süper Lig Futbol

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