Süper Lig'de 2026-2027 sezonu başlıyor: İşte ilk haftanın programı
Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu yarın oynanacak Galatasaray-Arca Çorum FK karşılaşmasıyla başlayacak. Son şampiyon Galatasaray'ın RAMS Park'ta ligin yeni ekiplerinden Arca Çorum FK'yi ağırlayacağı mücadelede ilk düdük saat 21.30'da çalacak. İlk hafta karşılaşmaları 17 Ağustos Pazartesi günü tamamlanacak.
Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu heyecanı, yarın oynanacak tek mücadeleyle başlayacak.
Sezonun açılış maçında son şampiyon Galatasaray, sahasında ligin yeni ekiplerinden Arca Çorum FK ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak müsabaka, saat 21.30'da başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde sezonun ilk haftasının programı şu şekilde:
Yarın:
21.30 Galatasaray-Arca Çorum FK (RAMS Park)
15 Ağustos Cumartesi:
19.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
21.30 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Eryaman)
21.30 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor (Gaziantep)
16 Ağustos Pazar:
19.00 İstanbul Başakşehir-Kocaelispor (Başakşehir Fatih Terim)
21.30 Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK (Diyarbakır)
21.30 Beşiktaş-Eyüpspor (Tüpraş)
17 Ağustos Pazartesi:
21.30 Samsunspor-Göztepe (Samsun Yeni 19 Mayıs)