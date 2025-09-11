Süper Lig'de derbinin hakemi belli oldu
Trendyol Süper Lig’de 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. 14 Eylül Pazar günü oynanacak Fenerbahçe–Trabzonspor derbisini Ozan Ergün yönetecek.
Milli aranın ardından Trendyol Süper Lig’de heyecan yeniden başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 5. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.
Buna göre 14 Eylül Pazar günü saat 20.00’de Ülker Stadı’nda oynanacak Fenerbahçe–Trabzonspor derbisinde düdük Ozan Ergün’de olacak.
5. hafta hakemleri
13 Eylül Cumartesi
17.00 Fatih Karagümrük – Kasımpaşa: Oğuzhan Aksu
17.00 Samsunspor – Antalyaspor: Arda Kardeşler
17.00 Eyüpspor – Galatasaray: Batuhan Kolak
20.00 Konyaspor – Alanyaspor: Halil Umut Meler
20.00 Beşiktaş – Başakşehir: Alper Akarsu
14 Eylül Pazar
17.00 Kayserispor – Göztepe: Atilla Karaoğlan
20.00 Gaziantep FK – Kocaelispor: Yiğit Arslan
20.00 Fenerbahçe – Trabzonspor: Ozan Ergün
15 Eylül Pazartesi
20.00 Çaykur Rizespor – Gençlerbirliği: Zorbay Küçük