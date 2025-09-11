Google Haberler

Süper Lig'de derbinin hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig’de 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. 14 Eylül Pazar günü oynanacak Fenerbahçe–Trabzonspor derbisini Ozan Ergün yönetecek.

Milli aranın ardından Trendyol Süper Lig’de heyecan yeniden başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 5. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

Buna göre 14 Eylül Pazar günü saat 20.00’de Ülker Stadı’nda oynanacak Fenerbahçe–Trabzonspor derbisinde düdük Ozan Ergün’de olacak.

5. hafta hakemleri

13 Eylül Cumartesi

17.00 Fatih Karagümrük – Kasımpaşa: Oğuzhan Aksu
17.00 Samsunspor – Antalyaspor: Arda Kardeşler
17.00 Eyüpspor – Galatasaray: Batuhan Kolak
20.00 Konyaspor – Alanyaspor: Halil Umut Meler
20.00 Beşiktaş – Başakşehir: Alper Akarsu

14 Eylül Pazar

17.00 Kayserispor – Göztepe: Atilla Karaoğlan
20.00 Gaziantep FK – Kocaelispor: Yiğit Arslan
20.00 Fenerbahçe – Trabzonspor: Ozan Ergün

15 Eylül Pazartesi

20.00 Çaykur Rizespor – Gençlerbirliği: Zorbay Küçük

Kaynak: HABER MERKEZİ
