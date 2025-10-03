Süper Lig’de dev derbi: Galatasaray – Beşiktaş maçı yarın! İstatistiklerle ezeli rekabet

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. RAMS Park’ta oynanacak dev mücadele yarın saat 20.00’de başlayacak.

Galatasaray, ligde geride kalan 7 maçta namağlup 21 puanla zirvede yer alıyor. Bir maçı eksik olan Beşiktaş ise 12 puanla 5. sırada bulunuyor.

359. kez kozlarını paylaşacaklar

İki takım arasındaki tarihi rekabet 22 Ağustos 1924’te Taksim Stadı’nda oynanan maçla başladı. O mücadeleyi Beşiktaş 2-0 kazanmıştı.

Bugüne kadar 358 kez karşılaşan ekiplerden Galatasaray 128, Beşiktaş 116 galibiyet elde ederken, 114 maç berabere sonuçlandı. Sarı-kırmızılılar rakip fileleri 499 kez havalandırırken, siyah-beyazlılar 472 gol attı.

Geçtiğimiz sezon oynanan karşılaşmalarda ise iki takım da evinde 2-1’lik skorlarla galibiyete uzandı.

Ligde Galatasaray üstün

Süper Lig tarihinde iki ekip 134 kez karşılaştı. Bu maçlarda Galatasaray 51, Beşiktaş 40 galibiyet aldı. 43 karşılaşmada ise kazanan çıkmadı. Aslan 165 gol atarken, Kartal 143 gol kaydetti.

Hakem Yasin Kol yönetecek

Derbinin hakemi Yasin Kol oldu. Kol’un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak. Maçın 4. hakemi Çağdaş Altay olarak açıklandı. Yasin Kol, geçtiğimiz sezon Dolmabahçe’de oynanan Galatasaray – Beşiktaş derbisinde de düdük çalmıştı.