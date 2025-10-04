Galatasaray – Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Galatasaray – Beşiktaş maçı şifresiz mi? Galatasaray – Beşiktaş Muhtemel 11’ler, kadrolar

Süper Lig’de dev randevu: Galatasaray Beşiktaş muhtemel 11’ler ve tüm detaylar
Süper Lig’in 8. haftasında gözler haftanın dev maçına çevrildi. Lider Galatasaray, sahasında Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş’ı konuk edecek. Ligde son haftalarda çıkış yakalayan Beşiktaş kazanarak zirve yarışına yeniden dahil olmayı hedeflerken, ev sahibi Galatasaray ise taraftarı önünde kazanıp farkı açmak istiyor. İşte Galatasaray – Beşiktaş derbisinin tarihi, saati, yayın kanalı ve muhtemel 11’leri…
Süper Lig’de dev heyecan kaldığı yerden devam ediyor.
8. haftanın en kritik maçında lider Galatasaray ile form grafiğini yükselten Beşiktaş, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta karşı karşıya gelecek.
İki ezeli rakip, hem puan hem prestij açısından büyük önem taşıyan mücadelede kozlarını paylaşacak.
Galatasaray – Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray – Beşiktaş derbi maçı 4 Ekim Cumartesi günü saat 20.00’de oynanacak. Zorlu mücadele beIN SPORTS 1 HD ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Yasin Kol yönetecek.
Galatasaray – Beşiktaş muhtemel 11’ler
Galatasaray: Uğurcan – Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs – Lemina, Torreira – Yunus, İlkay (Sane), Barış – Osimhen (Icardi)
Beşiktaş: Mert – Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek – Cerny, Ndidi, Orkun, Rafa – Toure, Abraham (Jota)
359. randevu
Galatasaray ile Beşiktaş, tarihlerindeki 359. karşılaşmaya çıkacak. İki takım arasında bugüne dek oynanan 358 maçta Galatasaray 128, Beşiktaş 116 galibiyet elde ederken 114 maç berabere sona erdi.
Galatasaray rakibine karşı 499 gol atarken, Beşiktaş 472 gol kaydetti.
Galatasaray’ın derbi üstünlüğü
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig tarihinde Beşiktaş’a karşı 51 galibiyetle üstün durumda. Beşiktaş 40 kez sahadan galip ayrıldı, 43 mücadele ise berabere tamamlandı. Galatasaray bu maçlarda 165 gol atarken, Beşiktaş 143 gol kaydetti.
Ali Sami Yen’de Beşiktaş’a geçit yok
Galatasaray, 2011’de açılan Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta Beşiktaş’a karşı ciddi bir üstünlük kurdu. Seyrantepe’de oynanan 15 derbide Galatasaray 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.
Ev sahibi ekip son 8 iç saha maçında Beşiktaş’a kaybetmedi, bu seride 7 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Galatasaray son 5 iç saha derbisinin tamamını kazanmayı başardı.
Son yenilgi 2017’de
Sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş’a karşı evinde en son 2016-2017 sezonunda, Anderson Talisca’nın attığı golle 1-0 mağlup olmuştu. Galatasaray, o tarihten bu yana taraftarı önünde siyah-beyazlı rakibine üstünlük kurmayı sürdürüyor.