Süper Lig’de Gözler Kadıköy’de! Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında sezonun 'en kritik' randevusu yarın

Süper Lig’in 34. haftasında tüm gözler Kadıköy’de oynanacak dev derbiye çevrildi. Fenerbahçe, şampiyonluk yarışındaki en kritik virajlardan birinde Beşiktaş’ı ağırlıyor. Mücadele, 4 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da Ülker Stadı’nda başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Lider Galatasaray’ın 5 puan gerisinde 75 puanla ikinci sırada bulunan sarı-lacivertliler, sezonun ilk derbi galibiyetini almak istiyor. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında kazanarak hem moral hem de puan anlamında büyük bir avantaj elde etmeyi hedefliyor.

Beşiktaş cephesinde ise hedef, deplasmanda alınacak bir galibiyetle üçüncülük iddiasını güçlendirmek. Sezonun ilk yarısında ezeli rakibini 1-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, bu kez de Kadıköy’de zafer arıyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Galatasaray’dan sonra Fenerbahçe’yi de mağlup ederek derbilerde 2’de 2 yapmayı hedefliyor.

⚽ Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kadrolarında eksikler dikkat çekiyor

Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Sofyan Amrabat, Allan Saint-Maximin ve kart cezalısı Filip Kostic derbide forma giyemeyecek. Mert Müldür’ün durumu ise maç saatinde netleşecek.

Beşiktaş’ta ise Gabriel Paulista, Emirhan Topçu ve Felix Uduokhai’nin durumu belirsizliğini koruyor. Tedavisi süren Bakhtiyor Zaynutdinov, Elan Ricardo ve Ernest Muçi kadroda olmayacak. Arthur Masuaku ise cezasını tamamladı ve teknik direktör Solskjaer’in şans vermesi halinde ilk 11'de sahaya çıkabilecek.

📊 Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta son durumlar ve istatistikler

Fenerbahçe ligdeki son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, Beşiktaş 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle bu maça geliyor. Beşiktaş, Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı son 5 maçın 3’ünden puanla ayrıldı. Ayrıca siyah-beyazlı ekip, ligde ve kupada oynadığı son 8 resmi maçta kalesini gole kapatamadı.

🎟️ Derbi biletleri satışta

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin biletleri, 3 Mayıs Cumartesi günü genel satışa sunuldu. Mücadele öncesinde taraftarların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Bilet fiyatları ise şöyle:

* KUZEY - SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 1.200,00 TL

* FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A - I BLOK: 2.100,00 TL

* FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B - H BLOK: 2.250,00 TL

* FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C - G BLOK: 2.350,00 TL

* FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D - F BLOK: 2.650,00 TL

* FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK: 2.850,00 TL

* FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT A - I BLOK: 3.950,00 TL

* FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT B - H BLOK: 4.550,00 TL

* FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT C - G BLOK: 5.450,00 TL

* FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT D - F BLOK: 6.200,00 TL

* VIP (MARATON ALT - FENERIUM ALT AVİS E BLOK): 18.750,00 TL

* MİSAFİR TRİBÜNÜ 1.200,00 TL

🏟 Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dev derbiyi canlı takip etmek isteyen futbolseverler için Fenerbahçe-Beşiktaş maçına yönelik yayın bilgileri ise şöyle:

📅 Tarih: 4 Mayıs Pazar

🕖 Saat: 19:00

📺 Kanal: beIN Sports 1