Süper Lig'de hesap kitap zamanı

15 Mayıs 2018

Spor Toto Süper Lig'de 3 takımın da şampiyonluk iddiasıyla girdiği 2017-2018 sezonunda şampiyonun averajla belirlenme ihtimali ortaya çıktı.

33. hafta mücadelelerinin ardından Galatasaray'ın 72, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'in 69 puanının bulunduğu ligde şampiyon 34. haftada belirlenecek. Galatasaray'ın Göztepe deplasmanında puan arayacağı son haftada Fenerbahçe Atiker Konyaspor'u, Medipol Başakşehir ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Şampiyonluk ihtimalleri

Son haftaya lider giren Galatasaray, Göztepe maçından en az 1 puan aldığı takdirde şampiyonluğa ulaşacak. Galatasaray'ın yenilmesi halinde ise Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir puan kaybederse şampiyon yine Galatasaray olacak.

Galatasaray'ın mağlubiyeti, Medipol Başakşehir'in puan kaybetmesi ve Fenerbahçe'nin galibiyeti halinde şampiyon genel averajla Fenerbahçe olacak.

Lider Galatasaray'ın yenilmesi, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'nin kazanması halinde şampiyonluğa 3'lü averajla Medipol Başakşehir ulaşacak. Galatasaray'ın mağlubiyeti, Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi ve Medipol Başakşehir'in 3 puan kazanması halinde şampiyon ikili averajla Medipol Başakşehir olacak.

10 sezonun 2'sinde zirve son haftada değişti

Süper Lig'de 3 puanlı sistemin uygulandığı 1987-1988 sezonundan bu yana şampiyon 11. kez son hafta belli olacak. Daha önceki 10 sezondan ikisinde, zirve son hafta el değiştirmişti.

Üç puanlı sistemin uygulandığı sezonlarda 2005-2006 ve 2009-2010'da son haftaya lider giren Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetti. 2005-2006'da Galatasaray'a geçilen sarı-lacivertli ekip, 2009-2010'da ise şampiyonluğu Bursaspor'a kaptırdı.

2005-2006'da Fenerbahçe ile Galatasaray son haftaya 80'er puanla girdi. Fenerbahçe'nin Denizlispor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldığı son haftada Galatasaray, Kayserispor'u 3-0 yenip şampiyonluğa ulaştı.

2009-2010'da ise son haftaya 72 puanla 2. sırada giren Bursaspor, son haftada Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. 34. haftaya 73 puanla lider durumda giren Fenerbahçe ise Trabzonspor'la 1-1 berabere kaldı ve şampiyonluğu Bursaspor'a kaptırdı.

Ligde 2008-2009'da son haftaya Beşiktaş, Sivasspor ve Trabzonspor şampiyonluk iddiasıyla girmiş, Beşiktaş son hafta kazanarak şampiyonluğa ulaşmıştı.

Kaynak: AA