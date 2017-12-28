Süper Lig'de ilk yarının 'en'leri

28 Aralık 2017

Medya takip kurumu Ajans Press, Süper Lig’in ilk yarı istatistiklerini ve medya yansımalarını açıkladı.

Süper Lig, başlangıç tarihi olan 11 Ağustos’tan bugüne dek 23 bin 61 haberle konuşulurken, lig başlangıcından bugüne kadar medyanın en çok konuştuğu takım 47 bin 990 habere konu olan Beşiktaş oldu.

Siyah beyazlıları 45 bin 510 haberle Fenerbahçe, 44 bin 221 haberle Galatasaray, 16 bin 739 haberle Medipol Başakşehir ve 16 bin 374 haberle Kayserispor takip etti.,

Başakşehir hiç kızarmadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) verilerinden elde edilen bilgilere göre, ilk yarının en çok kırmızı kart gören takımı, 5 kırmızı kartla Beşiktaş olurken, tek kırmızı kart görmeyen ekip ise ilk yarıyı lider bitiren Medipol Başakşehir oldu.

2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu’nda, son yılların en çekişmeli ilk yarısı geride kaldı. Ligin ilk yarısını 36 puanla Başakşehir lider olarak tamamladı. 37 golle Galatasaray ilk yarının en golcü takımı olurken, kalesinde 16 gol gören Beşiktaş ligin en az gol yiyen takımı ünvanını elinde bulundurdu.

Kalesinde 34 gol gören Osmanlıspor, ilk yarının en çok gol yiyen takımı, deplasmanda rakip fileleri 17 kez havalandıran Alanyaspor bu alanda en çok gole sahip olan takı ünvanına sahip oldu.

Ligin en çok isabetli orta yapan futbolcusu 59 isabetli ortayla Ricardo Quaresma olurken, Serkan Kırıntılı 69 kurtarışla ligin en çok kurtarış yapan kalecisi oldu.

Zirvenin adı Burak Yılmaz

Ligin ilk yarısında gol krallığı koltuğunda 14 maçta 14 golü bulunan Trabzonsporlu Burak Yılmaz yer alıyor. Göztepe’li Adis Jahovic’in 16 maçta 14 golü bulunurken, Galatasaray’lı Gomis 17 maçta 14 gole imza attı.

Hakem performansları incelendiğinde, ligin ilk yarısında en çok penaltı çalan hakemin 12 maçta 8 kez beyaz noktayı gösteren Ali Palabıyık olduğu belirlendi.Sezonun ilk yarısında kartına en çok başvuran hakem, yönettiği 12 maçta 59 sarı 2 kırmızı kart gösteren Fırat Aydunus oldu.