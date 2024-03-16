Süper Lig'de kritik hafta: Galatasaray ve Fenerbahçe yarın deplasmanda

Süper Lig'de 29 hafta geride kalırken, Galatasaray 78 puan ve 47 averajla lider. Fenerbahçe ise 76 puan ve 53 averajla sarı kırmızılı takımın ne yakın takipçisi. Fenerbahçe'nin Trabzon'daki olası puan kaybı liderle arasını açabilir. Fenerbahçe'nin galibiyeti, Galatasaray'ın ise olayı mağlubiyeti ligdeki tabloyu değiştirebilir.

Fenerbahçe - Trabzonspor maçı saat kaçta, nerede?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Papara Park'ta oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligde son 4 maçını kazanan ve bu süreçte UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Union Saint-Gilloise'ı saf dışı bırakarak çeyrek finale yükselen sarı-lacivertliler, Trabzonspor engelini aşarak zirve yarışında puan kaybı yaşamak istemiyor.

Fenerbahçe'de hangi futbolcular eksik?

Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanında 3 oyuncusundan faydalanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş, zorlu deplasmanda takımlarını yalnız bırakacak. Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao, Trabzonspor deplasmanında takıma dönecek. Takımla çalışmalara başlayan Leonardo Bonucci de İsmail Kartal'ın tercih etmesi durumunda kadroda yer alabilecek.

Dokuz oyuncu kart sınırında

Fenerbahçe'de 9 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Bright Osayi-Samuel, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu, Rodrigo Becao, Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Michy Batshuayi, oynamaları ve kart görmeleri durumunda Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

Fenerbahçe'nin Trabzonspor deplasmanındaki muhtemel 11'i ise şöyle: Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Edin Dzeko

Trabzonspor üçüncülüğünü sağlamlaştırmak istiyor

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde son 5 lig maçında 4 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Trabzonspor, şampiyonluk mücadelesi veren rakibi karşısında kazanarak taraftarlarını mutlu etmek istiyor. Ligde 49 puanla 3. sırada yer alan Karadeniz ekibi, üçüncülükteki yerini de sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Trabzonspor'da sakatlıkları süren Paul Onuachu ve Hüseyin Türkmen haricinde eksik oyuncu bulunmuyor. Geçen hafta sakatlığı nedeniyle VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasında forma giyemeyen Uğurcan Çakır, Fenerbahçe karşısında takımdaki yerini alabilecek.

Sezon başında Slovenya'da yapılan kampta sakatlanan Orsic'in de maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Fenerbahçe taraftarı olmayacak

Karşılaşmanın biletlerine yoğun ilgi gösteren bordo-mavili taraftarlar, stadyumun tamamını dolduracak. İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği Fenerbahçe taraftarı stada alınmayacak. Karşılaşmada, 2 bin 250 güvenlik personeli görev yapacak.

Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta?

Lider Galatasaray ise yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Galatasaray, ligin geride kalan 29 maçlık bölümünde 25 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 78 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi. Kasımpaşa ise 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 43 puan toplayarak 5. sırada yer aldı.

İki takım arasında RAMS Park'ta oynanan son müsabakadan Galatasaray, 2-1 galip ayrılmıştı.

Galatasaray'da hangi oyuncular eksik?

Galatasaray'da yarın iki oyuncunun sakatlık sebebiyle forma giymeme ihtimali bulunuyor.

Hafta içi takımla beraber antrenmana çıkmayan Davinson Sanchez ve Serge Aurier'in sakatlıkları nedeniyle Kasımpaşa maçının kadrosunda olması beklenmiyor.

4 oyuncu ceza sınırında bulunuyor

Galatasaray'da 4 oyuncu, Kasımpaşa maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılılarda Sergio Oliveira, Kaan Ayhan, Hakim Ziyech ve Kerem Aktürkoğlu, yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Atakaş Hatayspor ile RAMS Park'ta yapılacak maçta forma giyemeyecek.

Son 10 lig maçını kazandı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de yaptığı son 10 maçtan galip ayrıldı. Son olarak Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 10 resmi maçı da kazandı.

Ligde 17 maçtır yenilmiyor

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de son 17 müsabakada mağlup olmadı.Okan Buruk yönetimindeki "Cimbom" ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a mağlup olduktan sonra çıktığı müsabakalarda 15 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Ligin en iyi savunma yapan takımı

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor. Süper Lig'de çıktığı 29 maçta 64 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise sadece 17 gol gördü. Yaptığı maçların 15'inde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.