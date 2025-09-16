Süper Lig’de yarın 3 erteleme maçı var
Trendyol Süper Lig’de Avrupa maçları nedeniyle ertelenen karşılaşmalar yarın oynanacak. İlk haftadan 2, üçüncü haftadan ise 1 olmak üzere toplam 3 maç sahne alacak. Tüm mücadeleler saat 20.00’de başlayacak.
Trendyol Süper Lig’de Avrupa kupası maçları nedeniyle ertelenen karşılaşmalar yarın oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) açıklamasına göre, ilk haftadan ertelenen 2 ve üçüncü haftadan ertelenen 1 müsabaka programı belli oldu.
Program şöyle:
* 20.00 | Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük – RAMS Başakşehir (Atatürk Olimpiyat Stadı)
* 20.00 | Fenerbahçe – Corendon Alanyaspor (Chobani Stadyumu)
* 20.00 | Samsunspor – Kasımpaşa (Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı)
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA