Süper Lig’e çıkan takımlar ilin ekonomisini de büyütecek

13 Haziran 2018

MURAT KÜÇÜK/CANSU TAVACI/AHMET USMAN

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de milyonları peşinden sürükleyen futbol, ulaştığı ekonomik büyüklükle bir oyundan fazlasını ifade ediyor.

Bu nedenle futbol takımları, bulundukları illerin de hem tanıtımına hem de ekonomisine önemli katkılar sunuyor. Bu yıl Süper Lig’e çıkmayı başaran Erzurumspor, Ankaragücü ve Rizespor ile Birinci Lig’e çıkan Altay Spor, Hatayspor ve Afyonspor da bir taraftan taraftarlarını sevindirirken, öte yandan kentin tanıtımına, turizmine ve ekonomisine sağlayacağı katkı ile de kentlerinde heyecan yarattı. DÜNYA gazetesine açıklama yapan yöneticiler de takımlar sayesinde ilin tanıtımının yapılacağını ve bunun da kent turizminde hareketlenmeye ve yatırımların ivme kazanmasına neden olacağını ifade ederek, bu kapsamda gıda, ulaşım, hediyelik ve konaklama sektörlerinin olumlu yönde etkileneceğini vurguladılar.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgöner: Şehirlerin marka olmasında takımların katkısı büyük

"Türkiye’de ve dünyada da spor denince akla önce futbol geliyor. Pek çok dünya kentinin, hatta Brezilya, Arjantin gibi ülkelerin ekonomilerinin temelini futbol oluşturuyor. Barselona, Liverpool gibi kentlerin marka olmasında futbolun etkisini azımsamamak gerekir. İzmir geçmişte ülke futbolunda söz sahibiydi. Sonra, Süper Lig’de temsilcisinin bile bulunmadığı bir dönem yaşadı. Son yıllarda ise tekrar yükselişe geçti. Geçen yıl Göztepe Süper Lig’de üst sıraları zorladı, Altınordu altyapıya verdiği değerin meyvelerini toplamaya başladı. Menemenspor, Birinci Lig’in kapısından döndü. Son olarak da benim de geçmişte başkanlığını yaptığım Altay, 1. Lig’e yükseldi. İzmir takımlarının performansı ticaret dünyası olarak bizleri de sevindiriyor. Altay dolayısıyla 1. Lig, Göztepe dolayısıyla da Süper Lig takımlarının İzmir’e gelecek olması mutlaka kentimize hareketlilik, canlılık getirecek. Özellikle gıda, ulaşım, hediyelik ve konaklama sektörlerimiz bu durumdan en fazla etkilenecek işletmeler arasında olacak. İzmir Ticaret Odası olarak üyelerimizin spor ekonomisinden daha fazla pay alması adına üzerimize düşen her görevi yerine getirmeye hazırız."

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen: Ticarete hareketlilik gelecek, yatırımlar süreklilik kazanacak

"Bugün çokça bahsettiğimiz ekonomik kalkınma, insani kalkınma, sürdürülebilir kalkınma ve bölgesel kalkınma kavramlarına sosyal hayatımızın bir parçası olan sportif kalkınma da eklendi. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de spor turizmi büyük bir katma değer yaratıyor. Erzurumspor’un Süper Lig’e çıkmasıyla kentimizde şimdiden ticari hareketlilik yaşanmaya başladı. Süper Lig karşılaşmaları için kentimize gelecek olan futbol kulüplerinin ihtiyaçlarının karşılanması için yeni yatırımlar hayata geçirilecek. Bu girişimler istihdama katkı sağlayacağı gibi spor turizmini de güçlendirecek. Süper Lig’de uzun vadeli, güçlü ve dinamik bir takım olarak kalmak istiyoruz. Bu kalıcılık şehrin ekonomisine de aynı düzeyde yansıyacak ve yatırımların sürekliliğini sağlayacak.”

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Lütfü Yücelik: Futbol seyircisi gittiği şehrin ekonomisine canlılık getiriyor

“Spor turizmi dünyada azımsanmayacak bir büyüklüğe ulaşmış durumda. Türkiye’nin en önemli spor şehirlerinden birisi olan Erzurum da bu ekonomiden payını almalıdır. Ekonomisi önemli ölçüde ticarete dayalı ilimiz farklı sektörlerin yanı sıra hizmet sektörüne yönelik yatırımlarla da ekonomik canlılığını korumaya çalışıyor. Futbol seyircisi takımını her yerde desteklemeye gidiyor ve gittiği şehrin ekonomisine canlılık katıyor. Oteller ve lokantalar başta olmak üzere birçok işletme bu durumdan nasibini alacak. Şehrimize gelenler gezi programlarına Erzurum’u da ekleyecek.”

Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Genel Sekreteri Cüneyt Acır: Hem sosyal hayat hem de şehir ekonomisi güçlenecek

"Takımımızın Süper Lig’de olması şehrimize büyük katkı sağlayacak ve artı değer katacak. İnsanlar maçları izlemek için Erzurum’a gelecek. Maç günleri hizmet sektöründe faaliyet gösteren lokanta, otel ve kafeterya gibi işletmeler bu canlılıktan payını alacak ve ciroları yükselecek. Bu canlılık yeni işletmelerin kurulmasını temin edecek, çarpan etkisiyle bu kalkınma şehrin tümüne yansıyacak. Erzurum uzun süredir tesis yatırımları yaparak futbol endüstrisinden pay almak için çalışıyor. Yüksek irtifa kamp merkezleri şu an birçok takımın sezon öncesi ve sezon arası kamp adresi oldu. Bu kamp merkezlerine yurtiçi ve yurtdışından her yıl birçok futbol takımı geliyor. Takımımızın Süper Lig’de olması şehrin ve bu kamp merkezlerinin daha çok tanınmasını sağlayacak. Erzurum’un dünyada kabul gören bir spor merkezi olması şehre yatırımları çekeceği gibi yeni istihdam da yaratacak. Şehrin tamamının futbol takımına sahip çıkması gerekiyor. Çünkü takımımızın Süper Lig’de olması hem sosyal hayatı hem de şehir ekonomisini güçlendirir.”

Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır: Rizespor, Rize ekonomisine büyük katkı sağlıyor

"Rize’de Çaykur ve Çayeli’ndeki madenden sonra en büyük ekonomi Çaykur Rizespor’dur. Futbol önemli bir endüstri haline geldi. Takım 1. Lig’de oynuyorsa kent de 1. Lig’de demektir. Futbol kentin tanıtımına yaptığı katkı nedeniyle ekonomiye de büyük katkı sağlıyor. Rize genelde yazın yayla turizmi eksenli bir turizm anlayışı ile ilerliyor. Ancak kışın en önemli turizm olayı futbol turizmi. Tabii ki Süper Lig’de olmakla 1.Lig’de olmak çok farklı. Süper Lig’de ülkemizde marka olmuş büyük kulüpleri Rize'de ağırlamak tüm ülkenin gözünü Rize’ye çeviriyor. Rize’ye son iki yılda 5 yıldızlı 2 otel açıldıysa bunda kulübümüzün önemli katkısı vardır. "