Süper Lig'e modern bir stat daha

26 Ocak 2018

Teleset Mobilya Akhisarspor, Süper Lig'in 19. haftasındaki Antalyaspor mücadelesiyle yapımı tamamlanan Spor Toto Akhisar Stadı'nda maçlarını oynamaya başlayacak.

Türkiye'deki tesisleşme hamlesinin en önemli adımları olan modern statlara bir yenisi daha eklendi. Süper Lig'e yükseldiği 2012-2013'ten bu yana müsabakalarını Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynayan Teleset Mobilya Akhisarspor, bundan sonra yeni stadında sahaya çıkacak.

Akhisar ilçesinde yapımı tamamlanan Spor Toto Akhisar Stadı'nın ilk konuğu, 28 Ocak Pazar günü Antalyaspor olacak.

Yeni statlara bir yenisi ekleniyor

Spor Toto Akhisar Stadı ile 2010 yılından sonra yapılan ve Süper Lig maçlarının oynandığı stat sayısı 13'e çıkacak.

Spor Toto Akhisar Stadı dışındaki Türk Telekom, Vodafone Park, Medical Park, Yeni 4 Eylül, Bursa Büyükşehir Belediye, Konya Büyükşehir Belediye, Antalya, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim, Bornova, Bahçeşehir Okulları, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has ve Yeni Malatya statları 2010'dan sonra tamamlanarak kulüplerin ve seyircilerin hizmetine sunuldu.

Bu sezon Yeni Malatya Stadı, Bornova Stadı ve Yeni 4 Eylül Stadı'nın ardından Spor Toto Akhisar Stadı'nda da ilk kez Süper Lig maçı oynanacak.

Spor Toto Akhisar Stadı

Yapımına 2014'te başlanan ancak ihaleyi kazanan firmadan kaynaklı problemler nedeniyle inşaatı duran Akhisar Stadı'nda, Spor Toto'nun da desteğiyle tekrar çalışmalar başladı ve stat Türk futboluna kazandırıldı.

Akhisar Belediyespor'un Yılmaz Atabarut Tesisleri karşısında yer alan stat, 12 bin 139 seyirci kapasiteli.

Kaynak: AA