Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finaline dair paylaşımlara soruşturma

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Turkcell Süper Kupa maçı, ev sahibi ülkenin Atatürk tişörtlerine izin vermemesi nedeniyle ertelenmişti.

Takımlar finalin iptalinin ardından yurda dönerken, sosyal medyada birçok kişi takımların sahaya çıkmama kararına destek vermişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, maçın ardından bazı sosyal medya kullanıcılarına yönelik soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Tunç, sosyal medya hesabındaki paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Süper Kupa Finalinin ertelenmesi sonrasında bazı sosyal medya hesaplarından provokasyon içerikli ve suç teşkil eden paylaşımlarda bulunanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Tespit edilen şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler devam etmektedir."