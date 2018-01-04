Taffarel, paylaşımında teknik direktör Fatih Terim'le birbirlerine sarıldıkları fotoğrafa da yer verdi.
Taffarel, Galatasaray'a dönüyor
Claudio Taffarel, sosyal medya hesabı üzerinden Galatasaray'a geri döneceğini duyurdu.
Galatasaray'da teknik direktörlük görevine getirilen Fatih Terim'in yardımcı adaylarından Claudio Taffarel, yeniden sarı-kırmızılı kulüpte göreve başlayacağını duyurdu.
"Gerek futbolcu olarak, gerekse teknik ekipte çalışmak suretiyle nice mutluluklar yaşadığım kulübüm Galatasaray'a yeniden dönmenin mutluluğunu yaşıyorum" ifadelerini kullanan Brezilyalı teknik adam, "Bana yeniden bu fırsatı veren yönetim kuruluna ve özellikle Sayın Fatih Terim'e beraber çalışma fırsatı verdiği için teşekkür ederim. Evet 'cim bom', nerede kalmıştık!" dedi.