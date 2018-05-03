Tahkim, Fenerbahçe'nin cezasını onadı

03 Mayıs 2018

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu'nun Fenerbahçe'ye verdiği cezaları onadığı bildirildi.

Buna göre Fenerbahçe'ye 3 maç saha kapatma ve 1 milyon lira para cezası verdi.

Öte yandan ertelenen olaylı derbi bugün oynanacak. Beşiktaş daha önce yaptığı açıklamada sahaya çıkmayacağı duyurmuştu. Tahkim Kurulu ise Beşiktaş'ın maçın tekrar oynanması kararına yaptığı itirazı reddetmişti.

Beşiktaş maça çıkmazsa ne yaptırımlar uygulanacak?

Ziraat Türkiye Kupası Statüsü'nün maça çıkmama durumuyla ilgili verilecek cezaları düzenleyen 8. maddesinin 1. hükmüne göre siyah-beyazlı ekip, hükmen mağlup sayılacak.

Organizasyondan ihraç edilecek Beşiktaş, gelecek sezon da Türkiye Kupası'na katılamayacak ve kupanın ticari haklarından elde edilen gelirin dağıtımıyla ilgili de talepte bulunamayacak.

Kupa statüsündeki 8. maddenin 1. hükmünde şu ifadeler yer alıyor:

"Türkiye Kupası müsabakalarında yer almaya hak kazanmasına rağmen müsabakada yer almayan kulüp hakkında, hükmen mağlubiyet kararı verilmekle birlikte o sezonki Türkiye Kupası müsabakalarından ihraç edilir ve takip eden sezonda Türkiye Kupası'nda yer alamaz. Ayrıca, Türkiye Kupası'nın ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımına ilişkin olarak hiçbir talepte bulunamaz."