Tanzanya Ligi'nde akılalmaz olay: Maçı arı sürüsü bastı! Futbolcular ölü taklidi yaparak kurtuldu

Tanzanya Ligi’nde oynanan City FC Abuja – JKU FC karşılaşması, sahaya giren arı sürüsü nedeniyle unutulmaz anlara sahne oldu.

Öfkeli arılar 77. dakikada sahayı bastı

Müsabakanın 77. dakikasında aniden stadyuma giren arı sürüsü, hem futbolcuları hem hakemleri hem de saha kenarındaki görevlileri paniğe sürükledi.

Saldırıyı önlemek için futbolcular ve hakemler çimlere uzanarak “ölü taklidi” yaptı.

Oyuncuların aynı anda yere yatarak kıpırdamaması stadyumda sıra dışı görüntüler ortaya çıkardı.

Afrika’da halk arasında sıklıkla kullandığı bilinen bu yöntem, arıların saldırganlığını tetiklememek için kullanılan bir hayatta kalma taktiği.

Drama in Tanzania as the game was temporary stopped during the City FC Abuja vs JKU FC match when bees flew over the pitch in the 77th minute 🤣#FootballKE pic.twitter.com/krlzgLQibO — FootballKE🇰🇪⚽️ (@FootballKe_90) September 4, 2025

Taraftar ve görevliler de etkilendi

Sahadaki panik, tribünlere de yansıdı. Bazı futbolcular tribün altına sığınırken, yedek kulübeleri, saha kenarı ekipleri ve kameramanlar da arıların hedefi oldu.

Maç kaldığı yerden devam etti

Yaklaşık 5 dakika süren arı istilası sonrası sürü sahadan uzaklaştı. Hakemlerin değerlendirmesinin ardından maç kaldığı yerden devam etti.

Olay, sosyal medyada gündem olurken, Tanzanya futbolunda tarihe geçen unutulmaz anlardan biri olarak kayıtlara geçti.