Taraftarlardan kulüplere 278 milyon liralık katkı

29 Mayıs 2018

Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu sona ererken, Passolig tribün istatistiklerini açıkladı. Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig’de Passolig Kart alan futbolsever sayısı da 3,8 milyonu geçti.

2017-2018 futbol sezonu boyunca 500 binden fazla sporsever Passolig alırken, bütün resmi maçları toplam 4,6 milyon kişi stadyumlarda izledi.



Spor Toto Süper Lig’deki seyirci artışıyla birlikte kulüplerin bilet ve sezonluk kombine satışlarından elde ettiği gelirlerde de artış oldu. 2016-2017 futbol sezonunda, bilet ve sezonluk kombine satışlarından (Kulüplerin kendi sattığı VIP koltuklar ve loca satışlarından elde edilen gelirleri hariç) toplam 157 milyon TL gelir elde eden Spor Toto Süper Lig kulüpleri, 2017-2018 futbol sezonunda gelirlerini yüzde 77 oranında artırarak 278 milyon TL’ye çıkardı.

Anadolu kulüplerinden Passolig ve seyirci atağı

2016-2017 futbol sezonu sonunda Spor Toto Süper Lig’e yükselen Göztepe, Evkur Yeni Malatyaspor ve Demir Grup Sivasspor kulüpleri, sportif performanslarıyla olduğu kadar stadyumlardaki taraftar artışı ve Passolig Kart adetlerindeki yükselişle da sezonun dikkat çeken ekiplerinden oldu.

2017-2018 futbol sezonu bitimiyle Yeni Malatyaspor’un 55 bin 991, Göztepe’nin 56 bin 556, Demir Grup Sivasspor’un 49 bin 206 Passolig Kart sahibi taraftarı yer alırken, bu kulüplerin bir önceki sezona oranla tribünlerindeki seyirci sayıları da gözle görülür bir şekilde arttı.

Spor Toto Süper Lig’e yükselen 3 takım arasından seyirci sayısını en fazla oranda artıran ekip, Demir Grup Sivasspor oldu. 2016-2017 futbol sezonunda, TFF 1.Lig’de mücadele ederken seyirci ortalaması 5 bin 46 olan kırmızı-beyazlı ekip, 2017-2018 sezonunda Süper Lig’de seyirci ortalamasını iki katına çıkararak 10 bin 120’ye, Evkur Yeni Malatyaspor, seyirci ortalamasını yüzde 88,8 oranında artırarak 4 bin 467’den 8 bin 436’ya, İzmir temsilcisi Göztepe ise yüzde 73,4 oranında bir artışla seyirci ortalamasını 4 bin 094’den 7 bin 99’a yükseltti.

Seyirci sayısını en fazla oranda Akhisar arttırdı

2017-2018 futbol sezonunda hem yeni stadyumuna kavuşan hem de Ziraat Türkiye Kupası’nı müzesine götüren Teleset Mobilya Akhisar Belediyespor, Spor Toto Süper Lig’in seyirci ortalamasını en fazla oranda artıran ekibi oldu. 2016-2017 futbol sezonunda, seyirci ortalaması 2 bin 177 olan Akigolar, 2017-2018 futbol sezonunda seyirci ortalamasını yüzde 166 oranında artırarak 5 bin 795’e ulaştırdı.

Kayserispor, tribünleri ikiye katladı

2017-2018 futbol sezonunda seyirci sayısını en fazla artıran ekiplerden biri de Kaysersipor oldu. Spor Toto Süper Ligi 44 puanla dokuzuncu sırada tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, seyirci ortalamasını da 5 bin 403’ten 10 bin 894’e çıkarak ‘Ligin seyirci ortalamasını en fazla oranda artıran üçüncü kulübü’ unvanını aldı.

Kaynak: İHA