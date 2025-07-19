Tarihi transfer çalımı için harekete geçildi! Fenerbahçe, Hakan Çalhanoğlu için düğmeye bastı

Yaz transfer döneminin en hareketli kulüplerinden biri olan Fenerbahçe, kadrosuna dünya çapında bir yıldız daha katmak için atağa kalktı. Sarı-lacivertliler, Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nu transfer etmek üzere düğmeye bastı.

TRT Spor’un haberine göre, Fenerbahçe hem kulüp hem de oyuncu cephesiyle görüşmelerini sürdürüyor. Hakan Çalhanoğlu’nun Türkiye’ye dönmeye sıcak baktığı belirtilirken, sarı-lacivertlilerin bu transferde ciddi mesafe kat ettiği bildirildi.

Transferin perde arkasında dikkat çeken gelişmeler de yaşandı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör Jose Mourinho ile Hakan’ın takım içindeki rolüne ilişkin özel bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası Portekizli çalıştırıcının da transfere olumlu yanıt verdiği ifade edildi.

Bu hamle, ezeli rakip Galatasaray’a da tarihi bir transfer çalımı anlamına geliyor.

Galatasaray'a transferi yüksek bonservis nedeniyle gündemden çıkmıştı

Geçtiğimiz günlerde son şampiyon Galatasaray’ın da Hakan Çalhanoğlu için Inter’e teklif yaptığı, ancak İtalyan kulübüyle yüksek bonservis bedeli nedeniyle anlaşma sağlanamadığı ortaya çıkmıştı.

Galatasaray’ın Inter’le yaşadığı görüşmeleri doğrulayan Inter Sportif Direktörü Piero Ausilio, “Galatasaray ile görüştük ancak anlaşmaya varmanın imkânsız olduğunu gördük. Denediler ancak daha öteye gitmedi” ifadelerini kullanmıştı.

Transferin kısa süre içinde netleşmesi beklenirken, Fenerbahçe'nin Hakan Çalhanoğlu için gerçekleştirdiği bu hamle hem iç hem de dış transfer gündemini sarsacak gibi görünüyor.