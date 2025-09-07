Tarihte ilk... Filenin Sultanları dünya ikincisi!

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda finale yükselerek tarihi bir başarıya imza attı.

Şampiyonluk için İtalya ile mücadele eden Filenin Sultanları, 3-2 mağlup olurken FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda ilk kez dünya ikincisi oldu.

İtalya karşısında ter döken A Milli Voleybol Takımımız, dördüncü seti 2-2'likle kapatmıştı.

İşte son durum:

1. set sonucu: 23-25 (İtalya)

2. set sonucu: 25-13 (Türkiye)

3. set sonucu: 24-26 (İtalya)

4. set sonucu: 25-19 (Türkiye)

5. set sonucu: 8-15 (İtalya)

Dün oynanan maçta yarı finalde Brezilya'yı 3-2 yenerek finale çıkan İtalya, Milli Takımımızın şampiyonluk yolundaki son rakibi olmuştu.

Geçmiş maçlarda neler olmuştu?

Türkiye ve İtalya arasında daha önce oynanan maçlar büyük çekişmeye sahne olmuştu. İki takım son olarak Voleybol Milletler Ligi'nde karşılaşmış, mücadeleyi İtalya 3-2 kazanmıştı. Ayrıca 2024 Dünya Kadınlar Olimpiyat Oyunları'nda İtalya karşısında oynanan iki maçta da Milliler set alamamıştı.

Daniele Santarelli'nin eşi de İtalya kadrosunda

Bu turnuvada Türkiye'de forma giyen İtalyan voleybolcular da dikkat çekiyor. Fenerbahçe Medicana'da oynayan Alessia Orro ve Galatasaray Daikin'de forma giyen Myriam Sylla, finale çıkan İtalya kadrosunda yer alıyor. Ayrıca İtalya'nın yıldızlarından Monica De Gennaro, A Milli Kadın Voleybol Takımımızın başantrenörü Daniele Santarelli'nin eşi olarak altıncı kez Türkiye karşısında mücadele edecek.

"Ben bugün ölmediysem, daha ölmem"

Japonya'yı 3-1 yenerek finale yükselen Filenin Sultanları, büyük bir coşkuyla galibiyeti kutladı. Maç sonrası duygularını dile getiren oyunculardan Ebrar Karakurt, "Finalde kim gelirse gelsin fark etmez. Biz modumuzu yakaladık. Yenemeyeceğimiz takım yok. Maçta sahada heyecandan bayılıyordum" şeklinde konuştu.

Libero oyuncusu Gizem Örge ise "Ben bugün ölmediysem, daha ölmem. Tarih yazmanın gerginliğini üzerimizden attık. Finalde bu kez keyif alarak oynayacağız" ifadelerini kullandı.

"Bize inanmayan çok insan vardı" diyen Cansu Özbay, "Ama bu zafer, bize inananlara gelsin. Finalde de son damlamıza kadar savaşacağız" dedi.

Takımın en skorer oyuncularından biri olan Melissa Vargas ise "Çok mutluyuz. Elimizden geleni yapacağız ve hayalimize kavuşacağız" açıklamasında bulundu.