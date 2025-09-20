Tedesco'dan Fenerbahçe'deki 'penaltı krizi'ne yasaklı çözüm! Brezilyalı yıldızı veto etti

Trendyol Süper Lig’de Alanyaspor ve Göztepe maçlarında yaşanan penaltı krizinin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, soruna çözüm getirdi.

Alanyaspor ve Göztepe maçları

Sarı-lacivertliler, Alanyaspor ile 1. haftanın erteleme maçında karşı karşıya gelmiş, Anderson Talisca’nın kaçırdığı penaltı sonrası son dakikada yediği golle sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrılmıştı.

Sezonun 2. haftasında deplasmanda Göztepe’ye konuk olan Fenerbahçe, son dakikada kazandığı penaltıyı yine Talisca ile değerlendirememişti.

Talisca’ya penaltı yasağı

Üst üste aynı köşeye penaltı atıp gole çeviremeyen Talisca’ya, teknik direktör Domenico Tedesco’dan yasak geldi.

Sabah’ın haberine göre İtalyan teknik adam, bundan sonraki maçlarda kazanılacak penaltılarda Brezilyalı futbolcunun topun başına geçmesini istemiyor. Talisca sadece frikiklerde görev alacak.

Talisca’nın performansı

31 yaşındaki Anderson Talisca bu sezon Fenerbahçe formasıyla 8 maçta 2 gol kaydetti. Ancak kaçırdığı iki kritik penaltı, sarı-lacivertlilerin 4 puan kaybetmesine neden oldu.