Teknik direktörden dikkat çeken hareket... Ezan okunduğu anda...

Suudi Arabistan'ın Cezayir ile oynadığı hazırlık maçı öncesinde basın toplantısı yapılırken ezan sesini duyan Fransız çalıştırıcı Herve Renard, konuşmasını yarıda keserek ezanın bitmesini bekledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Renard, konuşmasını kesip ezanı dinlemesinin saygıyla ilgili olduğunu belirterek, "Dinlere ve İslam'a olan saygımı göstermeyi bir görev olarak görüyorum." ifadesini kullandı.