Teknik direktörleri kurtardı! Adanaspor futbolcuları mola verdikleri lokantada hesabı ödeyemeyince rehin kaldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Adanaspor, Fethiyespor deplasmanına giderken beklenmedik bir krizle karşılaştı.

Kafile, yol üzerindeki dinlenme tesisinde yemek sonrası 3.500 TL tutarındaki hesabın ödenmemesi nedeniyle bir süre lokantada tutuldu.

Olay, takım ve kulüp yönetimini alarma geçirdi; kısa sürede müdahale edilerek sorun çözüldü.

Teknik direktör Yeşilova kurtardı

5 Ocak Gazetesi'nin haberine göre Teknik direktör Yüksel Yeşilova, lokantanın talebi üzerine durumu öğrendi ve IBAN yoluyla 3.500 TL’yi ödedi. Bu ödeme ile futbolcular rehin kalmaktan kurtarıldı ve kafile tekrardan yola çıktı.