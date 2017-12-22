Terim'in imza saati belli oldu
4. kez Galatasaray'da görev yapmaya hazırlanan Fatih Terim için Türk Telekom Stadyumu'nda 16.00'da imza töreni düzenlenecek.
Galatasaray ile yeniden anlaşma sağlayan Fatih Terim saat 14.00'te düzenlenecek basın toplantısı öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geldi.
İmza töreninin ise saat 16.00'da Türk Telekom Stadı'nda yapılacağı belirtildi.
Sarı kırmızılı kulüpte ilk olarak 1996-2000 yılları arasında görev yapan Terim, 2002-2004'te ikinci kez takımın başında yer aldı. Son olarak 2011-2013'te Galatasaray'ın başında olan Terim, 4. kez sarı-kırmızılı ekibi çalıştıracak.
Galatasaray hisseleri Terim'le çıkışa geçti
Fatih Terim kendi sosyal medya hesabından Galatasaray'ı etiketleyerek, "Nerede kalmıştık" ifadelerini kullanmıştı. Ardından Sarı-kırmızılı kulüp de Twitter hesabından, "Galatasaraylı Fatih Terim yuvasına dönmüştür!" mesajını paylaşmıştı.
Son dönemde yaşanan puan kayıplarından sonra Teknik Direktör Tudor'la yollarını ayıran Galatasaray'da 13 Ocak'ta seçimli olağanüstü kongre kararı alınmıştı.