Terim'le adım adım şampiyonluğa

07 Mayıs 2018

Spor Toto Süper Lig'de Hırvat teknik direktör Igor Tudor ile sezona başlayan Galatasaray, 16 karşılaşmada 32 puan kazandı. Sarı kırmızılılar tarihinin en büyük başarılarını yaşadığı Fatih Terim'in göreve gelmesinden sonra çıktığı 16 müsabakada 37 puan topladı.

Tudor idaresinde oynadığı 16 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 4. kez teknik direktörlük koltuğunun emanet edildiği Terim yönetimindeki 16 karşılaşmanın 12'sini kazandı, birinde berabere kaldı, 3'ünde ise sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Güçlü rakiplerden 10 puan aldı

Igor Tudor döneminde ligin üst sıralarında bulunan 4 rakibinden bir puan alabilen Galatasaray, Fatih Terim idaresinde bu takımlarla oynadığı maçlardan 10 puan çıkardı.

Sezonun ilk yarısında Tudor idaresinde Fenerbahçe ile berabere kalan sarı-kırmızılı takım, Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Trabzonspor'a mağlup oldu ve bu müsabakalarda sadece bir puan kazanabildi.

Galatasaray, sezonun ikinci yarısında Terim yönetiminde ise Fenerbahçe ile berabere kalırken, Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'u yenerek, bu maçlarda hanesine 10 puan yazdırdı.

Derbi galibiyeti hasretini sonlandırdı

Galatasaray, Fatih Terim'in göreve gelmesiyle uzun süreli derbi galibiyeti hasretini de sonlandırdı.

Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Beşiktaş'ı 2-0 yenen sarı-kırmızılı takım, 11 maç aradan sonra derbi kazandı.

Galatasaray, daha önce ligde Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı 11 derbiden 6 yenilgi ve 5 beraberlikle ayrılmıştı.

Daha çok attı, daha az yedi

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde hem hücum hem de savunmada daha başarılı bir performans sergiledi.

Igor Tudor ile çıktığı 16 maçta 34 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılı takım, Terim dönemindeki 16 karşılaşmada ise 38 kez topu ağlarla buluşturdu.

Hırvat teknik adam idaresindeki maçlarda rakiplerinin 21 golüne engel olamayan Galatasaray, Terim yönetimindeki karşılaşmalarda ise 12 gol yedi.

Kaynak: AA