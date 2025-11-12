TFF açıkladı! İki futbolcu hakkında tedbir kararları kaldırıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis soruşturması kapsamında disipline sevk edilen futbolcular Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal hakkında kararını açıkladı.

TFF’den yapılan açıklamaya göre, iki futbolcunun idari tedbirlerinin kaldırılması yönündeki talepleri değerlendirildi. Kurul, yapılan incelemenin ardından tedbirin kaldırılmasına ve yargı sürecinin tedbirsiz şekilde devam etmesine hükmetti.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Dosya içindeki bilgi ve belgeler ile dilekçe ekinde sunulan evraklar bir arada değerlendirilerek; idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına karar verilmiştir."