TFF ile THY arasında milli takım sponsorluğu 3 yıllığına yenilendi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Türk Hava Yolları (THY) arasındaki “Milli Takımlar Ana Sponsorluğu” anlaşması 3 yıllığına yenilendi. 18 yıldır kesintisiz süren bu iş birliği, Türk futbolunun marka değerini güçlendirmeye devam edecek.

Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde düzenlenen imza törenine TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, A Milli Kadın Takım kaptanı Didem Karagenç ve A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu katıldı.

Hacıosmanoğlu: Ülkemize hizmet etmek yolunda biriz, beraberiz

Törende konuşan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 18 yıldır devam eden desteklerinden dolayı Türk Hava Yolları’na teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

“18 yıldır Türk Futbol Federasyonu’na kesintisiz destek veren ve ülkemizin bayrak taşıyıcı markası Türk Hava Yolları ile olan anlaşmamızı 3 yıl süreyle yeniledik. Marka değerimize ve futbolumuza önemli kazanımlar sağlayacak olan bu anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemize hizmet etmek yolunda biriz, beraberiz.”

Hacıosmanoğlu, ayrıca A Milli Takım’ın bu sezon 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası bileti alacağına inandığını söyledi.

Bolat: Sporcularımıza kanat açıyoruz

THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, milli takımla iş birliğini güçlendirmenin gururunu yaşadıklarını ifade ederek şunları söyledi:

“Sizler sahada bayrağımızı dalgalandırırken, biz de gökyüzünde aynı gururu yaşıyoruz. Bugün sadece futbol değil, voleybol, basketbol ve birçok branşta ülkemizi temsil eden sporcularımıza kanat açıyoruz. Spora yapılan her yatırım aslında geleceğe yapılan yatırımdır.”

Montella: Hedefimiz Dünya Kupası’na gidebilmek

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, THY ile yapılan iş birliğinin uluslararası alanda Türkiye’yi daha güçlü temsil edeceğini belirterek, “Hedefimiz Dünya Kupası’na gidebilmek. Pilotlarımızın bize verdiği destek bizi her zaman duygulandırıyor” dedi.

Necla Güngör Kıragası: Çim sahada milli takım, gökyüzünde THY

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, THY’nin global başarısının Türk sporuna ilham verdiğini belirterek, “Çim sahada milli takım ve gökyüzünde THY, ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyor. Atılan imzaların hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Didem Karagenç: Kız çocuklarının hayalleri için mücadele ediyoruz

A Milli Kadın Takım kaptanı Didem Karagenç ise duygularını şöyle aktardı:

“Her maçta hem kendi hayallerimiz hem de bizden sonra gelecek kız çocuklarının hayalleri için mücadele ediyoruz. THY gibi güçlü bir markanın yanımızda olması bize hem güven hem de ilham veriyor.”

Hakan Çalhanoğlu: Beraber daha büyük başarılara uçacağız

A Milli Futbol Takımı kaptanı Hakan Çalhanoğlu, milli takımın hedefinin her zaman Türk milletini gururlandırmak olduğunu belirtti:

“Biz sahada, THY göklerde Türk bayrağını gururla dalgalandırıyoruz. 2026 Dünya Kupası’na beraber gitmeyi hayal ediyoruz.”