TFF Süper Kupa 5 Ağustos'ta
Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Akhisar Belediye ve Gençlik Spor kulüpleri arasında oynanacak TFF Süper Kupa, 5 Ağustos Pazar günü yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Konya'da oynanacağı ilan edilen TFF Süper Kupa maçının tarihi ve saati belli oldu.
Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Akhisar Belediye ve Gençlik Spor kulüpleri arasında oynanacak TFF Süper Kupa, 5 Ağustos Pazar günü yapılacak.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndaki müsabaka saat 20.45'te başlayacak.