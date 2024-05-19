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TFF ve üç büyüklerden, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

AA
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TFF'nin internet sitesinde yayımlanan mesajda, "Tarihin altın sayfalarına yazılan Kurtuluş Savaşı destanının ilk kıvılcımı 105 yıl önce, 19 Mayıs 1919'da, Samsun'da yakılmış, bir milletin kaderini değiştiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk, istiklal ve istikbal meşalesinin yandığı günü Türk gençliğine armağan etmiştir." denildi.

Mesajda, şu sözlere yer verildi:

"Dersimiz Futbol projesinden akademi eğitimlerine, geleceğin yıldız kızları projesinden üniversitelerle iş birliğiyle yürütülen çalışmalara kadar bir dizi atılımda bulunan TFF; Cumhuriyetimizin koruyucusu, ülkemizin yarınları olan gençlerimizle omuz omuza yürümekten onur ve kıvanç duymaktadır.

Bu vesileyle bizlere bu cennet vatanı bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bu uğurda şehadet şerbetini içen aziz şehitlerimiz olmak üzere, tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Milletimizin ve geleceğin aydınlık yüzü olan tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten duygularımızla kutluyoruz."

Üç büyüklerden, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımı

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri de yayımladıkları mesajla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Galatasaray kulübünün resmi X hesabından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek imzasıyla yapılan paylaşımda "ulusumuzun Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı olan 19 Mayıs 1919 tarihini büyük bir onurla anıyoruz." ifadesi yer aldı.

Beşiktaş kulübü resmi X hesabı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla videolu mesaj yayımladı. Beşiktaş'ın paylaşımında "Cumhuriyetimizin yılmaz bekçileriyiz." ifadesi kullanıldı.

Fenerbahçe kulübü resmi X hesabı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı, yaptığı videolu paylaşım ile andı. Fenerbahçe'nin paylaşımında "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun!" ifadesi yer aldı.