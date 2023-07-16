TFF'den 1959 öncesi şampiyonluklar için komisyon kararı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), açıklamasında, Türk futbolunun acil çözüm bekleyen konularının çözümüne ilişkin somut adımlar atıldığı belirtildi.

1959 öncesi şampiyonluklar konusunu değerlendirmek üzere bir komisyon oluşturulmasına karar verildiği vurgulandı.

Açıklamada şu ifadeler aktarıldı: "Türk futbolunun acil çözüm bekleyen konularına ilişkin çözüm odaklı bir anlayışla somut adımlar atmayı sürdüren Türkiye Futbol Federasyonumuz tarafından, 1959 yılında Türkiye 1. Futbol Ligi olarak başlayan ve Süper Lig olarak devam eden ligin, 1959 öncesi ve sonrasındaki başarı kriterleri ile resmi statüsünü değerlendirmek üzere özel bir komisyon oluşturulmasına karar verilmiştir."

Fenerbahçe, 1959 yılı öncesi şampiyonluklarının da sayılmasını talep ediyordu.

Fenerbahçe 'önemli buldu'

Fenerbahçe'nin TFF'nin kararına dair açıklamasında, federasyonun komisyon kurma kararına ilişkin duyurusunun kendilerince dikkatle takip edildiği belirtildi.

Federasyona konuyla ilgili 6 Mart 2021'de başvuruda bulunulduğu hatırlatılarak, geçen zamanda sürecin takip edildiği vurgulandı.

Geç kalınmış olsa da atılan adımı önemli bulduklarını aktaran sarı-lacivertli kulüp, "Her karar ile ilgili atacağımız bir sonraki adım için hazırlıklı olduğumuzu, ilgililere ve kamuoyuna vurgulamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

TFF'nin komisyonunun tarafsız tarihçi ve hukukçulardan oluşmasının zorunluluk olduğu kaydedildi.

Galatasaray'dan çok sert açıklama

Galatasaray Kulübü ise TFF'nin kararına karşı çıkarak sert bir açıklama yayınladı.

Kararın 'Türk futbol camiasını bulandırma ve kaosa sürükleme niyeti taşıdığı' savunulan açıklamada, "Amatör dönemdeki futbol turnuvalarında elde edilen birincilikler hakkında bir komisyon kurma kararı, Türk futbol camiasını bulandırmak ve kaosa sürüklemek için yeni bir hesap yapıldığını açıkça göstermektedir" dendi.

Açıklamada, 'Fenerbahçe'nin 1959 öncesi tutumunun centilmenlikten ve spor ahlakından uzak olduğu' belirtilerek şunlar kaydedildi: "Galatasaray Kulübü olarak, Türkiye Kupası Finali'nde hukuka aykırı olarak seremoniye beş yıldızlı formayla çıkan Fenerbahçe Kulübüne gerekli cezanın tayin edilmesi ve oluşturulan bu komisyonun acilen lağvedilmesini talep ettiğimizi Türkiye Futbol Federasyonuna ve kamuoyuna duyuruyoruz. Kulübümüz tüm bu hesaplara, çirkin oyunlara karşı duracak ve Türk futbolunun gelişmesi için hiç durmadan çalışmaya devam edecektir."